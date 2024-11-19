Москва, 19 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если в экономике не будет новых внешних шоков, заявила 19 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ЦБ рассчитывает, что проводимая политика позволит снизить инфляцию до уровня 4,5–5%, сказала Набиуллина в ходе своего выступления на пленарной сессии Госдумы.

«По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнётся в следующем году», — сказала глава Банка России.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Набиуллина также заявила, что российская экономика находится в «переломной точке», после чего следует ожидать замедления инфляции и снижения ключевой ставки.

Россия в настоящее время задействовала практически все ресурсы своей экономики, чего никогда не происходило прежде, сказала также глава ЦБ. Она отметила, что в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы (2,4%), а 73% предприятий столкнулись с дефицитом кадров.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина не исключила нового повышения ставки до конца года. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации.