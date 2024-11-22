Москва, 22 ноября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Мошенники примерно на 30% увеличили активность перед сезоном распродаж и «чёрной пятницей», которая выпала в этом году на 29 ноября. Чаще всего они используют схемы с поддельными сайтами магазинов, фальшивыми рекламными предложениями и объявлениями о суперскидках, сообщили 22 ноября в пресс-службе ВТБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Действуя по первой схеме, злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, где предлагают товары известных брендов с большими скидками. Так они рассчитывают получить оплату за несуществующие товары или завладеть данными банковских карт.

Во второй схеме, нацеленной на получение доступа к банковским картам и счетам клиентов, используется рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок, якобы позволяющих оформить предзаказ на товары со скидкой.

«После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными», — пояснили в ВТБ.

В третьей схеме на мошенников работают объявления о суперскидках в мессенджерах, в том числе в закрытых чатах. Потенциальная жертва после перехода по ссылке скачивает вредоносный АРК-файл под видом приложения для получения промокодов или скидок.

Если файл будет установлен, мошенники получат доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что даст им возможность управлять банковскими счетами без ведома их владельца.

В ноябре на эти сценарии может приходиться до трети от всех атак мошенников, добавили в кредитной организации и напомнили основные правила защиты он мошенников. К ним относится отказ от перехода по подозрительным ссылкам, поступившим в сообщениях, и использование только официальных сайтов. В случае, если ввод данных всё же совершён, следует связаться с банком для блокировки карт и счетов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ВТБ предупредили, что мошенники для взлома государственных сервисов российских граждан начали представляться сотрудниками почты. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что на её имя поступило заказное письмо, после чего уточняют, следует ли отправить его на почтовый или электронный адрес. Затем для оформления заявки злоумышленники просят назвать проверочный код. В этот момент на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение от госпортала с кодом восстановления доступа к учётной записи.

Кроме того, мошенники, чтобы завладеть аккаунтами граждан на «Госуслугах», начали отправлять им цветы или другие подарки, предупредили в «Билайне».

Мошенники используют гибридный способ воздействия на сознание жертв, объединяя традиционные методы манипулирования с использованием цифровых технологий, заявил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.