Москва, 12 ноября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Мошенники для взлома государственных сервисов российских граждан придумали новую схему, в которой представляются сотрудниками почты. Об этом 12 ноября сообщил банк ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, злоумышленники сначала звонят потенциальной жертве и сообщают, что пришло заказное письмо, после чего уточняют, лучше отправить его на почтовый или электронный адрес. Потом они просят для оформления заявки назвать проверочный код и на телефон приходит сообщение от госпортала с кодом восстановления доступа к учётной записи.

«Большинство людей на этом этапе завершает разговор, заподозрив подвох. Однако через несколько минут мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов», — говорится в публикации на сайте банка.

Второй звонящий злоумышленник говорит собеседнику, что ему звонили мошенники и взломали учётную запись. Для защиты аккаунта требуют принять меры и сообщить код из SMS для восстановления доступа. Многие люди при таком психологическом давлении теряются и выдают всю информацию.

По данным банка, подобные гибридные схемы, когда совмещают социальную инженерию и взлом аккаунтов, используют уже в 30% мошеннических атак. Чаще всего этот метод применяют в период, когда многие граждане ожидают уведомления от налоговой службы.

«Взлом аккаунта на госсервисах может привести к серьёзным последствиям: потере личных данных, доступу к банковским приложениям и в конечном итоге к выводу денег со счетов», — предупредил старший вице-президент банка ВТБ.

Как передавало ИА Регнум, телефонные мошенники также начали выдавать себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Они звонят пользователям и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут «спасательный код» из сообщения. На самом деле приходит код, который позволяет получить доступ к аккаунту, чтобы рассылать с него просьбы срочно перевести деньги от лица жертвы.

«Почта России» 8 ноября предупредила, что мошенники часто звонят от её лица и просят сообщить SMS-код для оформления доставки. Организация предупредила что никогда не запрашивает такую информацию у клиентов.

Компания «МегаФон» 7 ноября сообщила об активизации интернет-мошенников перед сезоном распродаж на маркетплейсах. Специалисты зафиксировали рост количества попыток завести абонентов на вредоносные ресурсы почти на треть. Наиболее частым способом обмана является создание поддельных сайтов, которые имитируют популярные бренды для получения пользовательских данных жертв.