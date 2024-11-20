Москва, 20 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Мошенники, чтобы завладеть аккаунтами граждан на «Госуслугах», начали отправлять им цветы или другие подарки, сообщили в группе быстрого реагирования мобильного оператора «Билайн».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки», — рассказали «РИА Новости» в компании.

В действительности код нужен мошенникам, чтобы взломать аккаунт. Если потенциальная жертва сообщит его, то может лишиться денег или оказаться в долгах по кредитам, предупредили специалисты.