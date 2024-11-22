ДНР, 22 ноября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Житель освобожденного в конце октября города Селидово в Донецкой Народной Республике рассказал «РИА Новости», как самолёт ВСУ нанёс авиаудар по девятиэтажному жилому дому.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

По словам мужчины, в Селидово происходили «нехорошие, беспредельные» действия со стороны киевской армии.

«Со стороны Красноармейска сошёл самолёт, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому. Тяжело сказать про людей, про жертвы, но дом выгорел полностью», — сказал мирный житель.

Российские силовики отмечали, что ВСУ при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, французские наёмники ВСУ, отступавшие из Селидово, расстреливали людей, рассказал очевидец. По его словам, во время отхода из города украинские военные заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в жильцов, которые там оставались. Один мужчина изнутри забаррикадировал дверь, которую не смогли сломать, и слышал французскую речь. У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Убивали и французы, и украинцы.

Ранее другой житель Селидово рассказал, что представители киевского режима забирали из города детей, угрожая людям оружием. Детей изымали полицейские, получавшие данные о несовершеннолетних от школ.