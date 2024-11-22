Сумы, Украина, 22 ноября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Серия взрывов ночью 22 ноября прозвучала в Сумах на Украине. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

«В Сумах слышны взрывы», — сообщили в Telegram-канале издания.

При этом отмечается, что в этот же момент звучала воздушная тревога в городе.

Сигнал тревоги, предупреждающий об опасности с воздуха, был также включён в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Как передавало ИА Регнум, СМИ Украины и депутаты Верховной рады сообщили об отмене запланированного на 22 ноября заседания в Киеве. Газета «Украинская правда» написала, что причиной отмены стала якобы существующая угроза атаки российских военных. Один из депутатов заявил, что ожидается удар России по зданию Рады.

Россия отправила сигнал Западу, применив для удара по Украине новые баллистические ракеты средней дальности, способные нести несколько боеголовок и развивать высокую скорость. Об этом заявил директор по военным наукам в Королевском институте объединённых служб, аналитическом центре в Лондоне Мэтью Сэвилл, которого цитирует Associated Press.

Ночью 22 ноября на окраине Калуги силами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников.