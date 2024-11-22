Киев, 22 ноября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Украинские СМИ и депутаты Верховной рады сообщили об отмене запланированного на 22 ноября заседания в Киеве. Газета «Украинская правда» написала, что причиной отмены стала якобы существующая угроза атаки российских военных. Один из депутатов заявил, что ожидается удар России по зданию Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

«В Верховной раде отменили заседание, народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу», — сообщила «Украинская правда» в Telegram-канале, советуя парламентариям и их семьям ограничить нахождение в правительственном квартале в Киеве.

О том, что 22 ноября не состоится заседание, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в соцсети.

«Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся», — написал нардеп без указания причины.

Его коллега-депутат Тарас Батенко в эфире украинского телеканала NTA заявил, что было предупреждение о якобы угрозе ракетного удара по Верховной раде в ближайшие дни.

Следующее заседание должно быть в декабре.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, испытания системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, добавил глава государства.

Запад получил от российского президента однозначное послание о том, что за любое посягательство на суверенитет России последует возмездие, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя обращение Владимира Путина.

Россия отправила сигнал Западу, применив для удара по Украине новые баллистические ракеты средней дальности, способные нести несколько боеголовок и развивать высокую скорость. Об этом заявил директор по военным наукам в Королевском институте объединённых служб, аналитическом центре в Лондоне Мэтью Сэвилл, которого цитирует Associated Press.