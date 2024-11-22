Вашингтон, 22 ноября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Россия отправила сигнал Западу, применив для удара по Украине новые баллистические ракеты средней дальности, способные нести несколько боеголовок и развивать высокую скорость. Об этом заявил директор по военным наукам в Королевском институте объединённых служб, аналитическом центре в Лондоне Мэтью Сэвилл, которого цитирует Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Сэвилл задался вопросом о том, зачем Россия ударила новой ракетой «Орешник», и сам же ответил: «чтобы дать сигнал украинцам, показать, что у РФ есть то, что вас беспокоит».

«Но на самом деле это сигнал Западу. Смотрите, мы готовы к гонке вооружений с использованием баллистических ракет средней дальности», — предположил военный эксперт.

Мэтью Сэвилл также напомнил, что ракеты вполне могут быть оснащены ядерными боеголовками.

«Вы действительно готовы пойти на такой риск?» — вновь последовал риторический вопрос аналитика к западным политикам.

Ведь именно к коллективному Западу и был обращён, по мнению Сэвилла, запуск российского «Орешника».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, испытания системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, добавил глава государства.

ВС РФ 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Минобороны США выразило обеспокоенность пуском Россией ракеты «Орешник», . заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она отметила, что США получили соответствующее предупреждение от РФ незадолго до пуска «Орешника».

Ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет, таких специалистов на Украине точно нет. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.