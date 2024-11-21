Брянск, 22 ноября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 22 ноября в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава области отметил, что при уничтожении вражеских дронов никто не пострадал, разрушений нет. На место падения обломков выехали представители оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны проинформировало, что ночью 21 ноября средствами ПВО над территориями Ростовской и Волгоградской областей были сбиты два беспилотника ВСУ. Других подробностей ведомство не привело.

В ночь с 19 на 20 ноября система ПВО обезвредила в небе над девятью регионами России 44 БПЛА украинских сил. Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.