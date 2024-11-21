Москва, 21 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина об ответном ударе по Украине с применением новейших ракет средней дальности «Орешник» прокомментировали западные издания.

Иван Шилов ИА Регнум Путин СМИ

Так, британская газета Mirror охарактеризовала заявление Путина как «предупредительный выстрел третьей мировой войны».

Путин заявил о ракетном ударе в качестве «угрозы Западу», написала газета The New York Times.

Немецкое издание Der Spiegel считает, что президент России якобы угрожает новыми ударами.

Журналисты американского журнала Newsweek сообщили, что Путин назвал испытания успешными.

Британская газета The Guardian опубликовала статью о том, что Путин заявил об ударе сверхзвуковой ракетой по Днепру в ответ на удары западным вооружением по России.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам президента, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Путин напомнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. Противник не достиг своих целей, системы ПВО отразили атаки, добавил глава государства.