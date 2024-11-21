Москва, 21 ноября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Российские военные продвигаются по территории Донецкой Народной Республики, которая ранее была признана Россией и включена в её состав в границах 1991 года. Армии предстоит выйти на эти границы. Об этом заявил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока наши войска продвигаются по территории ДНР. Ещё предстоит выйти на границы 1991 года. Спецоперация продолжается», — таким образом Песков ответил на вопрос о продвижении наступления российской армии и возможном создании Харьковской Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября российские военные освободили посёлок Ильинка на кураховском направлении в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника, находившихся возле населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

19 ноября российские военные освободили село Новоселидовка, расположенное в 4 км к северу от Ильинки.

Российские войска освободили населённый пункт Дальнее на кураховском направлении в ДНР, проинформировал 21 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Более половины (52%) граждан Украины считают, что руководители киевского режима должны как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения военного конфликта, сообщило 21 ноября агентство Gallup со ссылкой на данные своего опроса.