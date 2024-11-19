Москва, 19 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР, сообщила 19 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Населённый пункт был освобождён подразделениями Центральной группировки ВС РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 19 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала о нанесении в минувшие сутки ударов по военным аэродромам противника и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Совокупные потери противника в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили до 1710 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 18 ноября, пресс-служба Минобороны проинформировала об освобождении Новоалексеевки в ДНР. 16 ноября сообщалось об освобождении российскими войсками населённого пункта Ленинское в ДНР. На той же неделе пресс-служба Минобороны проинформировала об освобождении ещё ряда населённых пунктов: 11 ноября — Колесниковки в Харьковской области, 13 ноября — Ровнополя в ДНР, 14 ноября — Вознесенки (также в ДНР), 15 ноября — Степановки (также в Донецкой Народной Республике).

Готовясь к зимней кампании, Киев продолжает жёсткую мобилизацию, рассчитывая в ближайшее время направить в войска 100–150 тысяч новобранцев, и ни о каком переломе ситуации речи уже не идёт, главная задача — удержать фронт, но и с ней украинская армия не справляется, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.