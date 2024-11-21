Москва, 21 ноября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля арест двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Шахромджона Гадоева и Мустакима Солиева на срок до 28 февраля 2025 года», — сообщили в суде.

Заседание проводилось в закрытом режиме. Ранее суд продлил срок ареста ещё 12 фигурантам этого дела.

Как сообщалось ранее, Гадоев и Солиев являются боевиками «Вилаят Хорасан», входящей в состав запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт, повлекший смерть человека), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой) УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Басманный суд Москвы также продлил арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», продавшим машину террористам, а также фигуранту, сдавшему им квартиру. А днём ранее стало известно, что суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

2 ноября Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двоим предполагаемым соучастникам теракта. Позже газета «Коммерсант» написала, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» есть ещё два предполагаемых соучастника, которым удалось скрыться от правоохранительных органов. Они объявлены в розыск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.