Тель-Авив, Израиль, 21 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Чёрным днём для правосудия стало решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта, заявил израильский президент Ицхак Герцог.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Это чёрный день для правосудия. Черный день для человечества», — отметил политик, слова которого распространила его канцелярия.

Он также назвал это недобросовестным и возмутительным шагом. Герцог выразил мнение, что выдача ордера превратила правосудие во всеобщее посмешище.

Президент считает, что решение МУС высмеивает жертвы всех, кто отстаивает справедливость, начиная с победы союзников над нацистской Германией и заканчивая сегодняшним днём.

Как сообщало ИА Регнум, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в МУС полагают, что премьер-министр и бывший глава минобороны Израиля совершили «преступления против человечности».

Судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намерено наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.

Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта ещё 20 мая. Он также добивался подобной меры в отношении трёх лидеров палестинского движения ХАМАС. Прокурор отмечал, что Нетаньяху и Галант должны понести уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

18 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что Международный уголовный суд после команды от США прекратил выражать обеспокоенность о ситуации на Ближнем Востоке. Российский также подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения, а Россия его не признаёт.