Брянск, 21 ноября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы агента украинских спецслужб, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке совершить другую диверсию, сообщила 21 ноября пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мужчина был признан виновным в приготовлении к совершению диверсии, совершении диверсии и вовлечении несовершеннолетнего лица в совершение преступления. Несовершеннолетний, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, был признан виновным в совершении диверсии.

«Они осуществили поджог релейного шкафа на 373-м км железнодорожного перегона Полпинская — Чернец Московской железной дороги в Володарском районе города Брянска, после чего скрылись. Сотрудниками УФСБ России по Брянской области и УМВД России по Брянской области были установлены граждане, совершившие преступление. При попытке мужчины совершить очередную диверсию он был задержан», — сказано в сообщении.

Мужчина был вовлечён в совершение преступлений другим лицом, активно поддерживающим ВСУ, а виновный, в свою очередь, вовлёк в преступную деятельность знакомого несовершеннолетнего, отметила пресс-служба.

Оба осуждённых признали вину и раскаялись в содеянном. Мужчина проведёт три года заключения в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний приговорён к шести годам воспитательной колонии.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт после попытки поджога релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье. Подозреваемыми оказались молодой человек 2001 года рождения и подросток 2009 года рождения. По указанию кураторов за деньги они собирались поджечь релейный шкаф вблизи станции Горенки Горьковского направления. Выполнить задуманное они не успели, так как были пойманы на месте.

Также в ноябре жителя Владимирской области приговорили к 16 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа и намерение вступить в украинскую террористическую организацию. По данным следствия, мужчина сам изъявил желание вступить в ряды террористической организации.