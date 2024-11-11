Москва, 11 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Жителя Ковровского района Владимирской области приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей за поджог релейного шкафа и намерение вступить в украинскую террористическую организацию. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило региональное управление ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным следствия и суда, в прошлом году 48-летний мужчина вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил желание вступить в её ряды. В переписке куратор сообщил, что в качестве проверки необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры РЖД.

Мужчина поджёг релейный шкаф на участке Ковров — Сарыево Горьковской железной дороги 22 октября прошлого года. На следующий день его задержали сотрудники ФСБ.

Как передавало ИА Регнум 30 сентября, суд приговорил гражданина России Владимира Малину, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, к 25 годам колонии за серию диверсий на железных дорогах. По заданию украинских организаций фигурант поджёг два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), предпринял неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне в Московской области, а также намеревался совершить поджог здания ОМВД России по району Марфино в Москве.