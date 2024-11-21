Белград, 21 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Сербия планирует нарастить товарооборот с Россией в сфере аграрной продукции, сообщил журналистам министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Производители аграрной продукции Сербии считают рынок России одним из самых важнейших. И мы надеемся, что в ближайший период мы увеличим наш товарооборот сельскохозяйственной продукцией», — сказал он по итогам заседания межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Попович уточнил, что второй сферой, в которой есть большие перспективы российско-сербского сотрудничества, является энергетика, в частности вопросы электроэнергетики и газа.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября вице-премьер Сербии Александр Вулин раскритиковал решение действующего президента США Джо Байдена по снятию ограничений на удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории России и заявил, что это будет иметь разрушительные последствия для всего мира, вплоть до начала третьей мировой войны.

В июне Сербия не присоединилась к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов.