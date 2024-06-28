Брюссель, 28 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Грузия, Молдавия и Сербия, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС об иммобилизации доходов от активов России с целью поддержки Украины», — говорится в заявлении.

Оставшиеся трое кандидатов — Грузия, Молдавия и Сербия — не присоединились к этому решению.

По словам Борреля, также решение поддержали члены европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС приняли решение о перечислении доходов от российских активов в размере 1,4 млрд евро в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил 24 июня, что изъятие доходов от замороженных российских активов, как ожидается, принесёт $50–60 млрд и этих средств должно хватить Киеву на продолжение боевых действий до 2025 года.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые конфискации замороженных российских активов будут воровством, которое не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что такой шаг только приближает разрушение созданной Западом системы, обеспечивающей ему процветание.

Министр финансов Антон Силуанов 26 мая предупредил, что Москва обязательно ответит на изъятие Западом замороженных российских активов. По его словам, ответ будет симметричным и в логике решений западных стран.