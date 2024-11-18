Белград, 18 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Решение действующего президента США Джо Байдена по снятию ограничений на удары дальнобойными западными ракетами вглубь территории России будет иметь разрушительные последствия для всего мира, вплоть до начала третьей мировой войны. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не существует сербского правительства, которое, находясь в техническом мандате и после проигрыша на выборах, приняло бы решение, способное иметь столь далеко идущие последствия для Сербии, как-то, которое принял президент Байден, позволив использовать американское дальнобойное оружие против России с разрушительными последствиями для всего мира. Если целью этого решения является формальное начало третьей мировой войны, то оно принято в самое подходящее время», — передаёт его слова пресс-служба.

Вулин также привёл слова избранного президента США Дональда Трампа, который задался вопросом: «Почему Байден физически и психологически неспособен быть кандидатом в президенты США, но при этом способен принимать решения, которые угрожают привести мир к его концу?» Вице-премьер добавил, что политика демократов — это «политика бомбардировок и цветных революций».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Затем французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.