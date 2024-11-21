Курск, 21 ноября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 11 ракет HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу по княжеской усадьбе Барятинских в Курской области, сообщает 21 ноября Telegram-канал Shot.

Senior Airman Beaux Hebert/Global Look Press

«Пострадавших нет. Повреждены пять гражданских авто, историческое здание не затронуло», — сказано в публикации.

21 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили за минувшие сутки две крылатые ракеты Storm Shadow. Также средства противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

ВСУ 20 ноября впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран. В публикации уточняется, что удар якобы был нанесён по военной цели.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация уходящего президента США Джо Байденаодобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

Применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта, заявил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный спикер Кремля также заявил, что США используют Украину «как инструмент в своей войне с Россией».