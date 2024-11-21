Москва, 21 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщила 21 ноября пресс-служба Минобороны.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Также средства противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба военного ведомства проинформировала 21 ноября об освобождении населённого пункта Дальнее в ДНР. Посёлок расположен рядом с городом Курахово.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря The Times сообщила, что администрация уходящего президента США Джозефа Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Ранее аналогичное «разрешение» было дано и в отношении американских ракет ATACMS.

20 ноября Bloomberg сообщил, что ВСУ якобы нанесли удар вглубь России ракетами Storm Shadow. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.