Москва, 21 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. США используют Украину как инструмент в своей войне с Россией, а применение Киевом ракет Storm Shadow вглубь РФ является новой эскалацией конфликта, заявил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) Rept0n1x

«Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Новость дополняется