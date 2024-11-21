Будапешт, 21 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, наступает век Евразии, заявил 21 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Западным политикам будет непросто осознать этот факт, но сделать это необходимо, сказал политик в ходе своего выступления на форуме «Евразия» в Будапеште.

«Уже несколько сотен лет на Западе привыкли, что мы самые красивые, самые умные, самые развитые и богатые. И однажды увидеть и осознать, что больше не мы самые красивые, умные, развитые и богатые — это непростая задача», — заявил Орбан.

Стратегия вестернизации всего мира потерпела крах, центр мировой экономики сместился на Восток, а идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, провалилась, отметил премьер Венгрии.

При этом Орбан усомнился, что у европейских политиков хватит «интеллектуальной мощи», чтобы отказаться от прежних представлений и начать выстраивать взаимовыгодные отношения со странами Азии. Премьер Венгрии подчеркнул, что если это не изменится, то отставание Европы будет лишь увеличиваться.

Как передавало ИА Регнум, в марте Орбан заявлял, что гегемония Запада закончилась, формируется новый миропорядок, и Венгрия хотела бы укреплять союз со странами, отстаивающими суверенитет.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее также отмечал, что эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала специальной военной операции России на Украине и обострения конфликта в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин заявил в декабре 2023 года о смене прежней модели глобализации на многополярность. Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют своих союзников для достижения собственных целей, подчеркнул Путин.