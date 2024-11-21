Москва, 21 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В России собираются ужесточить правила получения медицинской справки для водительских прав, добавив сдачу теста на наркотики, сообщает 21 ноября Telegram-канал Mash.

ТАСС

Речь идёт о правилах получения медицинской справки, которую требуют от желающих получить водительские права. Предполагается, что ужесточение правил сократит число ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей.

«Сейчас купить «хорошую» бумажку быстрее и дешевле, чем сделать самому. Этим пользуются любители запрещёнки и хронические алкоголики», — сказано в публикации.

Около 10% составляет доля дорожных аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, следует из данных за девять месяцев текущего года. В результате погибли 105 человек, больше 2,5 тыс. пострадали.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что более строгие требования к оформлению медсправки позволили бы избежать таких последствий. Он отметил, что большинство автошкол, договорившись с клиниками, выдают необходимые документы быстро и за небольшую плату.

Кроме того, справку, которая заверена наркологом и психиатром, можно заказать в интернете, при этом никакие анализы не нужны. Всего через полчаса такой документ доставят на дом.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля 2024 года в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

В частности, получить права не могут лица, лишённые их за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдачи экзамена в течение срока действия административного наказания.