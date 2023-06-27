Москва, 27 июня, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 27 июня приняли в третьем окончательном чтении закон, который вводит ограничения на получение водительского удостоверения лицами, лишенными прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Александр Кряжев/РИА Новости

Закон предусматривает запрет сдавать экзамены для нарушителей в течение всего срока, пока действует административное наказание. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, такое наказание действует в течение года. Кроме того, аналогичный запрет вводят для тех, кого наказали за управление транспортом без водительских прав.

Законопроект внесли на рассмотрение в Думу в июне 2022 года. В первом чтении его приняли в ноябре того же года. После окончательного принятия документ направят на согласование в Совет Федерации. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент, а также опубликуют.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Госдуму внесли законопроект об отмене административной ответственности для водителей, забывших взять с собой водительское удостоверение и полис ОСАГО. Депутаты, выступившие с этой инициативой, считают действующую норму абсурдной. Они отметили, что сотрудники ГИБДД могут на месте проверить наличие прав у водителя в электронном виде.

При этом с января 2023 года водители в России имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Правоохранители могут проверять водительское удостоверение с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.