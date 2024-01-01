Москва, 1 января, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Донат Сорокин/ТАСС

В правилах закрепляется требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных водительских удостоверений, которые подтверждают право на управление транспортными средствами категории «А», «В», «М», ВЕ и подкатегорий А1 и В1.

В документе говорится о том, что водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены на права. Водители автобусов должны иметь стаж управления легковым автомобилем или грузовиком сроком как минимум год.

Помимо этого, в новых правилах дополняются основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. Так, этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться при оформлении российских прав. К экзамену не допустят лиц, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат. В документе также дополняются и другие правила.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве внутренних дел России сообщили о том, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года. Нововведение коснётся как водителей, управляющих личным транспортом, так и управляющих транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. «Просроченные» удостоверения пролонгируют автоматически. В МВД отметили, что именно на выдачу прав после истечения их срока в целом приходится большая часть выдаваемых удостоверений, поэтому автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать беспрепятственное управление своими авто.

В России управлять снегоходами теперь можно будет обладателям водительских категорий В, С и D. К ним же относятся квадроциклы, мотовездеходы и другие самоходные машины категории А1. Речь идёт о взятых в аренду транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Поправки в закон о безопасности дорожного движения позволили управлять самоходными машинами категории А1 водителям с правами категорий A и B1. Прежде для того, чтобы управлять квадроциклом или снегоходом, нужно было иметь удостоверение тракториста-машиниста, которое выдаёт Гостехнадзор.