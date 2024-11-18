Горловка, ДНР, 18 ноября, 2024, 06:36 — ИА Регнум. В результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали как минимум шесть человек. Об этом в понедельник утром, 18 ноября, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — написал Приходько в Telegram-канале.

Какие-либо подробности о состоянии пострадавших глава города не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что киевский режим за прошедшие сутки 32 раза обстрелял территорию ДНР. По данным представительства в СЦКК, украинские войска выпустили 85 боеприпасов, в результате чего пострадали как минимум пять мирных жителей.

10 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять жителей города Горловки — женщина и четверо мужчин — получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия применила реактивную и ствольную артиллерию.