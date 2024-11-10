Горловка, ДНР, 10 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение суток 10 ноября пострадали пять мирных жителей Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что в результате обстрелов ВСУ с использованием реактивной и ствольной артиллерии пострадали четыре мужчины и одна женщина. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По его словам, в течение суток украинский войска совершили 12 обстрелов территории ДНР, выпустив в общей сложности 35 различных боеприпасов.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 10 ноября в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены три многоквартирных дома, частный жилой дом и один автобус. Кроме того, обесточен жилой массив и посёлки Химик и шахты им. Ю. А. Гагарина.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска нанесли прицельный удар по автомобилю в посёлке Озеряновка. В результате атаки беспилотника погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий.

До этого Денис Пушилин сообщил, что освобождение Дзержинска (украинское название Торецк) Вооружёнными силами России позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, именно из Дзержинска украинские войска наносят большинство ударов по Горловке.