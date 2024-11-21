Москва, 21 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях, а также ближневосточную проблематику в свете беспрецедентной эскалации напряжённости в регионе​​​​​​», — указано в сообщении.

В Кремле уточнили, что также была затронута тема совместной работы в рамках «ОПЕК+».

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Политики подчеркнули важность продолжения тесной координации в ОПЕК+, а также констатировали эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили сложную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии практически совпадают.

Путин в мае заявил, что сотрудничество России со странами в рамках ОПЕК+ позволяет удержать стабильными цены на нефть. Это помогает обеспечить доходы в государственный бюджет, отметил он. Президент добавил, что поддерживает ту работу, которую Россия проводит в рамках организации.