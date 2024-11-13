Москва, 13 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность продолжения тесной координации в ОПЕК+, а также констатировали эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили сложную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии практически совпадают.

Также стороны обменялись мнениями в контексте успешно проведённого саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Путин и Аль Сауд по телефону обсудили отношения между странами, заявили об их высоком уровне. Они в том числе отметили важность энергетического, политического и торгово-экономического сотрудничества. В ходе разговора обсуждалось энергетическое, политическое, торгово-экономическое сотрудничество, в том числе координация в рамках ОПЕК+.

Путин в декабре 2023 года посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом. Он и наследный принц провели переговоры, в ходе которых условились расширять сотрудничество в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, обороне и борьбе с коррупцией.