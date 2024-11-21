Волгоград, 21 ноября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Аэропорт Гумрак в Волгограде возобновил работу после временных ограничений, сообщил 21 ноября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Кирилл Брага/РИА Новости

«В 08:05 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Волгограда сняты», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения действовали с 05:45 мск, они вводились для обеспечения безопасности полётов, отметили в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями два украинских беспилотника самолётного типа.

Один беспилотник сбили в Мясниковском районе, пострадавших и разрушений не было. В Константиновском районе после падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте, его оперативно потушили, обошлось без пострадавших, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.