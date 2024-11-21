Москва, 21 ноября, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Несколько способов увеличения размера пенсионных выплат порекомендовала россиянам член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40%», — рассказала сенатор «РИА Новости».

Вторым способом она назвала увеличение пенсионных баллов путём подачи заявления о дополнительной уплате взносов в Социальный фонд вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель.

Кроме того, можно стать участником добровольных пенсионных программ, позволяющих получить дополнительную пенсию. В этом случае её будут уже выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счёт добровольных взносов.

Епифанова также предложила трудоустройство по совместительству. Тогда страховые взносы одновременно будут выплачивать два работодателя.

Как сообщало ИА Регнум, пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты, считает депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его мнению, это справедливый размер пенсии. Его достаточно для покрытия базовых потребностей в питании, одежде и жилье. Кроме того, такая пенсия позволит пожилым людям участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать и заниматься любимым делом. Парламентарий подчеркнул, что говорит не просто о денежной сумме, а о достойной жизни для людей, которые годами трудились на благо страны. Нижний порог справедливой пенсии Никитин оценил в 35 тыс. рублей.

В России с 1 января 2025 года возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат ожидается не только у неработающих, но и у тех, кто продолжает трудиться. С 1 апреля будет увеличена и социальная пенсия, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.