Берлин, 21 ноября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Экс-агент спецслужбы Украины Роман Червинский, фигурант в деле о подрывах «Северных потоков» считает, что то этот теракт — благо для Германии. Такое мнение он высказал в интервью Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По словам Червинского, подрыв «Северных потоков» стал «освободительным актом». Якобы теперь Германию нечем, да и нельзя шантажировать.

Бывший агент пояснил, что «Северные потоки» могут рассматриваться как военная цель, а значит в условиях войны это было «законным действием».

Как сообщало ИА Регнум, бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать не только «Северный поток», но и газопровод «Турецкий поток», но операция провалилась.

Теракт совершили 12 граждан Украины, среди которых была одна женщина, их обучали специалисты, работавшие и со спецслужбами Украины. По данным издания, затраты на операцию «Диаметр» составили около 300 тыс. евро.

Взрывчатка была замаскирована под баллон с воздухом, её помогал готовить бывший эксперт по сносу домов по прозвищу «Дедушка». Одним из организаторов атаки был Роман Червинский, ранее проходивший подготовку в ЦРУ. Было заложено шесть взрывных устройств, одно из которых не взорвалось.

Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО, отмечал ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, подчеркнул он.