Вашингтон, 21 ноября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности. Об этом 20 ноября сообщил представитель стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

ИА REGNUM Пентагон

«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов… командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты остаются наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание», — заверил он в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Ядерные силы США готовы к передаче власти с приходом избранного президента Дональда Трампа, добавил Бьюкенен.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.

В этот же день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ответила журналистам на вопрос об обновлённой ядерной доктрине Москвы. По её словам, США не находятся в состоянии конфронтации с Россией. Она добавила, что в Пентагоне не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США после обновления ядерной доктрины РФ.