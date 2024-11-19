Вашингтон, 19 ноября, 2024, 23:48 — ИА Регнум. США не находятся в состоянии конфронтации с Россией. Об этом 19 ноября заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос об обновлённой ядерной доктрине Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — уточнила представитель минобороны США на брифинге.

При этом в Пентагоне не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США после обновления ядерной доктрины РФ, добавила Сингх.

Вместе с тем она возложила на Россию ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обновление ядерной доктрины самозащитой России.

Новость об обновлении ядерной доктрины России отразилась на мировых рынках, отметило американское агентство Bloomberg. Фьючерсы S&P 500 упали на 0,5%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США — на четыре базисных пункта, до 4,37%. Потрясение было заметнее в Европе. Доходность немецких облигаций упала до минимальной отметки с октября, а основной фондовый индекс Польши потерял более 3%.