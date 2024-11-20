Лондон, 21 ноября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру необходимо прояснить ситуацию вокруг ракет Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины могли воспользоваться при ударе по Курской области. С соответствующим требованием 20 ноября выступил бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Rwendland Кир Стармер

«Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента», — написал Корбин в соцсети Х.

Экс-лидер лейбористов напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине последовательно осуждал действия России. Однако для достижения мира, по его мнению, необходимо найти дипломатическое решение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран информировало, что ВСУ якобы нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации не было.

Официальный представитель премьер-министра Британии Кира Стармера отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения об ударах по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow, написала The Guardian.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Расширена категория стран и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.