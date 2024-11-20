Лозанна, Швейцария, 21 ноября, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Российским и белорусским спортсменам разрешили выступать на соревнованиях по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Об этом 20 ноября говорится на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

(сс) o.did Синхронное плавание

Спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. Ранее россияне и белорусы могли участвовать лишь в индивидуальных дисциплинах. При этом по-прежнему закрыт допуск на соревнования по водному поло.

Обновлённые правила участия нейтральных спортсменов вступили в силу с 18 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября президент России Владимир Путин заявил, что из мирового спорта и олимпийского движения сделали площадку для политических игр. Глава государства отметил важность не допустить раскола международной семьи. По его словам, Россия с уважением относится к любым соперникам, при этом сам спорт должен быть вне политики и оставаться честным.

В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отмечал, что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой Международного олимпийского комитета (МОК) станет независимая фигура. По его мнению, в перспективе дискриминация в спорте может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.