Москва, 22 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой Международного олимпийского комитета (МОК) станет независимая фигура. Об этом 22 сентября заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Павел Бедняков/РИА Новости Михаил Дегтярев

Он отметил, что проблема недопуска атлетов на Олимпиаду по национальному принципу — это политический вопрос и дискриминация в чистом виде.

Дегтярёв обратил внимание, что в мире одновременно идут несколько вооружённых конфликтов, но санкции применяются только к России и Белоруссии.

По словам министра, в перспективе дискриминация может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.

«Поэтому лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам. Только тогда мы сможем вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам, когда спортсмены состязаются вне политики, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа действующий президент МОК Томас Бах заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Он отметил, что серьёзно обдумал это решение.

16 сентября МОК опубликовал имена кандидатов на пост главы организации. Это президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хуссейн, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу (Великобритания), двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция), глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен (Франция), вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания) и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Выборы президента МОК пройдут 18–21 марта 2025 года. После Нового года в Лозанне состоится встреча, на которой кандидаты представят свои программы.