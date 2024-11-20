Лондон, 20 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. ВСУ могли осуществить запуск ракет ATACMS вглубь России только при активном участии представителей США, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что ранее об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

«Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина, так что американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — сказал он в своём на YouTube-канале.

Меркурис считает, что такое вовлечение США приведёт Украину к ещё более ужасному положению. Эксперт, комментируя информацию о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден якобы разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов по РФ, подверг этот шаг критике.

Он назвал указанное решение безрассудным и безответственным. Меркурис также добавил, что Байден мог пойти на такое вопреки позиции избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, эксперт предположил, что действующий американский лидер решился на это, находясь в гневе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь», сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена.