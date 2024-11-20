Киев, 20 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украинская армия располагает примерно 50 тактическими баллистическими ракетами ATACMS, произведёнными в США, сообщило британское издание The Times.

TASS/Zuma

«Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет», — говорится в публикации.

По данным газеты, Вооружённым силам Украины (ВСУ) хватает ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS M270, позволяющих запускать ATACMS, но из-за ограниченности поставок сами ракеты остаются дефицитными.

О том, что президент США Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов с Украины вглубь российской территории, сообщила 17 ноября газета The New York Times.

Российские военные, как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября отразили попытку атаки ракетами ATACMS по территории Брянской области. Пять ракет сбили комплексы «Панцирь» и С-400, ещё одна была повреждена, информировали в Минобороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал применение ATACMS сигналом о том, что Запад хочет эскалации конфликта.

По мнению экспертов, США запоздали с решением санкционировать удары вглубь российской территории своими дальнобойными ракетами. Оно уже не изменит ход украинского конфликта, отметило агентство Reuters.

Путин ранее назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.