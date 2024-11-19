Вашингтон, 19 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. США запоздали с решением санкционировать удары вглубь российской территории своими дальнобойными ракетами — оно уже не изменит ход украинского конфликта. Об этом сообщает 19 ноября агентство Reuters, ссылаясь на экспертов.

TASS /ZUMA Press

«Решение принято с опозданием и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий», — считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги (организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в РФ) за международный мир в Вашингтоне.

Неизвестно, как долго решение будет действовать. Его подверг критике Ричард Гренелл, один из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Сам Трамп не раз заявлял, что способен быстро остановить конфликт, говорится в материале.

Представитель центральноевропейской обороны также отметил, что удары ракетами ATACMS не обеспечат Украине возможность переломить ход конфликта. По словам глава МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, пока рано «открывать шампанское», так как неизвестно, сколько у ВСУ ракет и хватит ли их для заметного воздействия.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ракет ATACMS для ударов по России. Отмечалось, что это решение связано с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области и необходимостью «усиления обороны украинских военных». Эксперты обратили внимание, что сам Байден не подтвердил решение об ударах.

По информации телеканала CNN, речь идёт о применении ракет ATACMS преимущественно для ударов по объектам в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Позже в этот день президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Базовый принцип доктрины не изменился — ядерное оружие (ЯО) по-прежнему считается крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако условия, допускающие применение ЯО, уточняются в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства и возникновением новых военных угроз и рисков.