Воронеж, 20 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В Киеве ещё до событий майдана 2014 года крайне негативно относились к жителям Донбасса, заявила уроженка Донецка Елизавета Литвинова. Её рассказ приводится в новой серии документального сериала «Неновые регионы: дорога домой».

Кадр из видео

В фильме рассказывается о глубокой связи жителей Донецка с малой родиной и об отношении представителей Русского мира к своему дому. Эпизод, в котором Елизавета приводит историю своей жизни, стал уже пятой по счёту серией о людях из Донбасса.

Литвинова родилась и росла в Донецке, но затем переехала в Киев вместе с мамой и младшим братом. Елизавета вспомнила про урок в школе после приезда в столицу Украины.

«Я, наверное, на всю жизнь запомню. Идет урок истории, новый класс, новый город. Меня вызывают рассказать о себе. Я рассказала о том, что я из Донецка. И учитель спросила: а как ты не побоялась? Мы тут таких не любим», — поделилась воспоминаниями Литвинова.

Елизавета также рассказала, как в их двор в Киеве пришла группа агрессивно настроенных людей, искавших приехавших туда жителей Донецка. Она попыталась узнать их намерения, говоря на украинском. Незнакомцы заявили, что хотели бы объяснить людям, которых они ищут, что им «здесь не рады».

«Единственными жильцами дома из Донецка были мы с семьей. Моему брату тогда было пять лет, он родился в Макеевке — наш парень, гордится своим городом, говорит на русском. Стало страшно за всю семью в целом», — призналась Литвинова.

После майдана украинские военные начали обстреливать её родной Донецк. Семья Елизаветы решила перебраться в Воронеж. Сейчас Литвинова работает специалистом по медиакоммуникациям в Воронежском региональном отделении Российского детского фонда.

Елизавета подчеркнула, что ей и её родным хочется вернуться в столицу ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2024 года заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова заявила, что полномасштабная агрессия Украины против Донбасса, которая началась 10 лет назад, была неизбежной после государственного переворота в Киеве и отказа Донецка и Луганска признавать новую «власть». Она уточнила, что жителей центральной и западной Украины долго учили ненавидеть Донбасс, и отказываться от этого долгосрочного плана западные хозяева Киева не планировали.

В конце мая глава ДНР Денис Пушилин отметил, что только по подтверждённым данным за 10 лет агрессии ВСУ против Донбасса погибли более 9300 мирных жителей Донецкой Народной Республики. Он напомнил, что первую бомбардировку Донецка украинские боевики провели в мае 2014 года.

2 августа 2024 года вышла первая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой». Съёмки проходили в зоне спецоперации. Многосерийный фильм сняла группа информационных агентств в новых регионах РФ: Донецкое агентство новостей, Луганский информационный центр, Херсонское агентство новостей и Запорожское агентство новостей. Фильм включает 10 серий.

Авторы сериала в беседе с ИА Регнум отметили, что Донбасс и Новороссия всегда были и остаются неотъемлемой частью русского мира и России, а их общая история связывает судьбы людей.