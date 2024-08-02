Москва, 2 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вышла первая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», который рассказывает зрителям о связях Донбасса и Новороссии с другими российскими регионами через истории простых россиян. Съёмки проходили в зоне спецоперации.

Кадр из сериала «Неновые регионы: дорога домой»

Многосерийный фильм был снят группой информационных агентств новых регионов: Донецким агентством новостей, Луганским информационным центром, Херсонским агентством новостей и Запорожским агентством новостей.

Как отметили в беседе с ИА Регнум авторы сериала, Донбасс и Новороссия всегда были и остаются неотъемлемой частью русского мира и России, общая история которой связывает судьбы людей.

Фильм состоит из 10 серий, каждая из которых знакомит зрителей с людьми, отправляющимися в Донбасс и Новороссию с разными целями. Для кого-то важно побывать в родных местах, восстановить родственные связи и почтить память предков, для других — принять участие в возрождении новых регионов.

Сериал рассказывает истории разных героев — от врачей, соцработников и волонтёров до артистов, журналистов и музыкантов.

Первая серия познакомит зрителей с травматологом Игорем Сидровым и его женой, фельдшером Дарьей, которые не в первый раз приезжают в командировку из Калуги в Первомайск в ЛНР. Супругов связывает с вернувшимися в Россию регионами огромное желание помочь, пишет ЛИЦ.

«Жить и не бояться выстрелов, жить и не голодать, жить и иметь право называться русскими, чувствовать себя свободными, радоваться жизни. Ребята погибают прежде всего за то, чтобы наши дети, рожденные или еще не рожденные, имели право жить с мирным небом над головой», — рассказала Дарья.

По словам Игоря, они с супругой делают хирургические операции, которые люди ждали в новых регионах годами. Многие пациенты им говорят, что «пришла Россия и появилась возможность», отметил Игорь.

«Когда человек десяток лет ходил на костылях, а потом начинает ходить без костылей, без боли, для него это очень много значит. Сарафанное радио распространяется, люди понимают, что пусть не сразу, но есть прогресс», — добавил он.

Говоря о российских бойцах, Игорь отмечает их силу и стойкость. Так, многие срываются с операционного стола, желая вернуться назад на передовую.

«Сегодня лейтенант был, молодой, 23 года, он не поехал далее в госпиталь, он поехал «к себе»», — рассказал Игорь.

Как передавало ИА Регнум, премьера сериала состоялась на сайтах информагентств, а также в соцсетях, таких как Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».