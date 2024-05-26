Донецк, 26 мая, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Начавшаяся 10 лет назад полномасштабная агрессия Украины против Донбасса была неизбежной после госпереворота в Киеве и отказа Донецка и Луганска признавать новую «власть», заявила «Донецкому агентству новостей» заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 26 мая глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что ровно 10 лет назад ВСУ провели первую бомбардировку Донецка, жертвами которой стали в том числе мирные жители. Только под подтверждённым данным жертвами агрессии ВСУ за 10 лет стали более 9300 мирных жителей ДНР, отметил Пушилин.

Жителей центральной и западной Украины долгие годы учили ненавидеть Донбасс, и отказываться от этого долгосрочного плана западные хозяева Украины не собирались, сказала Мартьянова.

«Утро 26 мая стало самым страшным для всех нас. Украина подняла в воздух военную авиацию для уничтожения мирных жителей Донбасса. Самолеты обстреливали ж/д вокзал, гипермаркет «Метро». Я помню трупы, лежащие на улице. Родные оплакивали их, склонившись над растерзанными телами. Мы все испытали всепоглощающий ужас», — отметила заместитель главы Общественной палаты республики.

Жители Донбасса, отстаивая свои интересы и ценности, хотели мира, а вот Киев не стремился к нему и в 2014 году, заявил в свою очередь председатель Народного совета ДНР Артём Жога. Вооружённые формирования Украины сразу показали, что ни перед чем не остановятся, отметил и политолог Владимир Бидёвка.

«Увы, уже было понимание, что неофашисты не остановятся ни перед чем. Но всё же, когда начинаются боевые действия непосредственно в твоём родном городе — по городу наносится авиаудар и гибнут мирные люди, которые еще несколько минут назад занимались своими повседневными делами — это совсем иное», — сказал эксперт.

Донбасс выстоял, победил и достиг своей главной цели — вернулся в состав России, добавил Бидёвка.