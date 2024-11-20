Москва, 20 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары по своей территории дальнобойными американскими ракетами ATACMS со стороны Украины. Об этом заявил военный аналитик Сергей Полетаев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Решение снять запрет на удары ATACMS точно не приведёт к поражениям на фронте. Никакого смысла эскалировать для нас нет, потому что при нынешних масштабах конфликта мы медленно, но выигрываем», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Эксперт уточнил, что данные ракеты действительно доставят «немало сложностей» российским подразделениям в приграничных областях. Однако, по его словам, единственной красной линией для России станет стратегическое поражение её вооружённых сил.

Полетаев добавил, что избранный президент США Дональд Трамп может запретить удары сразу же после того, как вступит в должность.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.