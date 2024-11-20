Москва, 20 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Предположения о том, что избранный президент США Дональд Трамп может «тайно» передать Украине ядерное оружие — несусветная глупость, заявил 20 ноября американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Серегй Корсун ИА Регнум

С соответствующим утверждением ранее выступило британское издание Express, сославшись на военного эксперта Николаса Драммонда.

«Это глупость несусветная, безусловно. У Трампа есть кому передавать ядерное оружие, помимо Украины. У него достаточно претендентов на это, и уж Украина в этом списке на самом последнем месте. Конечно, это абсурд», — сказал Ордуханян в беседе с RT.

Предвыборная риторика Трампа заставляет усомниться, будет ли избранный президент США передавать Украине даже обычное оружие, не говоря уже о ядерном, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Драммонд в интервью Express предположил, что Трамп может «тайно» заключить с Киевом сделку и предоставить ядерное оружие при условии, что Украина откажется от идеи вступления в НАТО.

17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Днём позже президент РФ Владимир Путин заявил, что рассуждения о якобы имеющейся у Украины возможности создания ядерного оружия являются провокацией. Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.

13 ноября британская газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что киевский режим в состоянии создать «грязную» ядерную бомбу в случае, если Трамп сократит военную помощь Украине после прихода к власти. По данным газеты, Киев может изготовить бомбу из плутония, полученного в процессе отработки топливных стержней ядерных реакторов.