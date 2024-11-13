Лондон, 14 ноября, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Киевский режим в состоянии создать ядерную бомбу в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Украине после прихода к власти. Об этом 13 ноября написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Украина может разработать рудиментарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи», — пишет издание, ссылаясь на доклад, подготовленный главой департамента украинского Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком для минобороны Украины.

По данным газеты, Киев может изготовить бомбу из плутония, полученного в процессе отработки топливных стержней ядерных реакторов. Автор публикации напомнил, что аналогичная технология изготовления была применена при создании американцами атомной бомбы «Толстяк» (Fat Man), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году, в результате чего, по разным оценкам историков, погибло от 60 до 80 тысяч человек.

Помимо этого, доклад подразумевает правовую основу для выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, утверждает газета. Отмечается, что доклад был передан замминистра обороны, однако документ пока не утверждён высшим руководством киевского режима.

МИД Украины, в свою очередь, опровергает информацию The Times.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия являются провокацией. По словам главы государства, сегодня уже несложно создать ядерное оружие. Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.

17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что сейчас спецслужбы Запада выясняют, может ли Украина действительно создать ядерное оружие. По словам Орбана, в ходе общения с Зеленским в Брюсселе у него не создалось впечатление, что Украина всерьёз собирается стать ядерной державой.