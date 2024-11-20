Лондон, 20 ноября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Киевский режим может получить ядерное оружие в рамках тайной сделки с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание Express.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной», — заявил журналистам военный эксперт Николас Драммонд.

Согласно его предположению, в таком случае глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозит России применением ядерного оружия, в том числе ударами по Москве.

Условием сделки, считает эксперт, будет отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

Британская газета The Times ранее сообщила, ссылаясь на доклад украинских экспертов, что Киев способен создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят военную поддержку Украины.

Ранее Украина уже призывала Запад скорее принять её в НАТО, угрожая в противном случае сконструировать ядерную боеголовку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день создание ядерного оружия — вполне посильная задача, неясно только, может ли её выполнить Украина. Сообщения о возможном появлении ЯО у Киева он назвал очередной провокацией.