Захарова заявила о чудовищном коллапсе западной идеологии
Захарова: мир наблюдает коллапс западной идеологии, который уже нельзя скрыть
Москва, 20 ноября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Большинство стран мира наблюдает, как разворачивается чудовищный коллапс западной идеологии, который уже нельзя скрыть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Весь мир, мировое большинство увидели чудовищный коллапс западной идеологии, а его невозможно скрыть», — сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, власти государств Запада могут утаивать этот процесс только от своих граждан, поскольку контролируют собственные СМИ и используют цензуру. Официальный представитель МИД отметила, что те страны, которые не блокируют альтернативные источники информации осознали провал экспериментов западной части мира.
В пример она привела разрушение Западом украинской государственности. Захарова подчеркнула, что разговоры о расколе западных стран вторичны и следует обсуждать идеологию, которую продвигают эти государства и которую придумали люди «с расколотым сознанием».
Она также уточнила, что речь идёт о чудовищной философии разрушения. Официальный представитель МИД заметила, что Запад не может признать своё поражение, поскольку не привык так поступать. Кроме того, она добавила, что западные страны проводят политику «двуличия» и меняют свою позицию.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право. Он также указал на то, что собственные нарушения международного права западные страны предпочитают просто не замечать.
7 ноября 2024 года Владимир Путин отметил, что в современном западоцентричном мире выработались некоторые клише, одно из которых предполагает, что есть так называемое прогрессивное человечество и есть якобы отсталые нецивилизованные народы. По его словам, в такой картине мира дело так называемых «варваров» — действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше в этой иерархии. Российский лидер добавил, что подобный подход является неоколониальным и по сути расистским.