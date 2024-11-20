Москва, 20 ноября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Большинство стран мира наблюдает, как разворачивается чудовищный коллапс западной идеологии, который уже нельзя скрыть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Весь мир, мировое большинство увидели чудовищный коллапс западной идеологии, а его невозможно скрыть», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, власти государств Запада могут утаивать этот процесс только от своих граждан, поскольку контролируют собственные СМИ и используют цензуру. Официальный представитель МИД отметила, что те страны, которые не блокируют альтернативные источники информации осознали провал экспериментов западной части мира.

В пример она привела разрушение Западом украинской государственности. Захарова подчеркнула, что разговоры о расколе западных стран вторичны и следует обсуждать идеологию, которую продвигают эти государства и которую придумали люди «с расколотым сознанием».

Она также уточнила, что речь идёт о чудовищной философии разрушения. Официальный представитель МИД заметила, что Запад не может признать своё поражение, поскольку не привык так поступать. Кроме того, она добавила, что западные страны проводят политику «двуличия» и меняют свою позицию.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право. Он также указал на то, что собственные нарушения международного права западные страны предпочитают просто не замечать.

7 ноября 2024 года Владимир Путин отметил, что в современном западоцентричном мире выработались некоторые клише, одно из которых предполагает, что есть так называемое прогрессивное человечество и есть якобы отсталые нецивилизованные народы. По его словам, в такой картине мира дело так называемых «варваров» — действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше в этой иерархии. Российский лидер добавил, что подобный подход является неоколониальным и по сути расистским.