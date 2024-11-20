Самара, 20 ноября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ утром 20 ноября обезвредила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в небе над Самарской областью, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

MOD Russia/Global Look Press

«Пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По оперативным данным, которые представил Федорищев, ранения людей и повреждений инфраструктуры удалось избежать. Он добавил, что ситуация в регионе находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. В результате ударов на территории Сызранского НПЗ вспыхнул пожар. Горела установка по переработке нефтепродуктов. Возгорание успело охватить площадь в 500 кв. м. Никто не пострадал.

20 ноября Минобороны России проинформировало, что в ночное время силы ПВО сбили над территорией девяти российских регионов 44 украинских БПЛА. Больше всего дронов удалось уничтожить в Новгородской области — 20. Ещё пять дронов были обезврежены над Курской областью, четыре — над Орловской, а также по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями. Над Брянской, Московской и Смоленской областями военные нейтрализовали по два беспилотника ВСУ.